Giornata mondiale del pane, Nutella ne seleziona 240 tipi regionali (Di martedì 15 ottobre 2024) Occasione per celebrare uno degli alimenti più antichi e amati dagli Italiani "Il 16 ottobre è la Giornata mondiale del pane, un'occasione per celebrare uno degli alimenti più antichi e amati dagli Italiani. Una ricorrenza che mira anche a rendere omaggio alle abilità dei panificatori e l'arte tradizionale della panificazione. Per l'occasione, il progetto 'pane

