Cityrumors.it - Giardino invaso da più di 100 procioni: “Aiutateci, stanno diventando aggressivi”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una donna, affacciatasi dal balcone di casa, ha visto nel propriopiù di centroche si sono messi a caccia di cibo Immaginate di svegliarvi una mattina, affacciarvi dalla vostra finestra per guardare all’esterno e trovare inpiù di cento. Le reazioni sarebbero divertenti, almeno quanto quella di una donna che ha trovato la propria casa a Poulsbo, Washington, invasa da questi animali. Un centinaio di questi animali selvatici accerchiavano l’abitazione, si guardavano intorno, annusavano e cercavano in ogni angolo qualcosa da mangiare. Isono animali abbastanza comuni da quelle parti, vederli lungo la strada non è così strano, ma mai se ne erano visti così tanti tutti insieme in un, accerchiare case alla ricerca di cibo.di casada(Pixabay) – Cityrumors.