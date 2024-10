Genoa, stop per Gollini: giovedì intervento chirurgico per il portiere rossoblù (Di martedì 15 ottobre 2024) Un altro stop in casa Genoa. In un comunicato ufficiale il club infatti ha reso noto quanto segue: “Pierluigi Gollini verrà sottoposto nella giornata di giovedì a intervento chirurgico per l’asportazione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra che a seguito dei traumatismi correlati al ruolo ha cagionato flogosi e dolorabilità“. Genoa, stop per Gollini: giovedì intervento chirurgico per il portiere rossoblù SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un altroin casa. In un comunicato ufficiale il club infatti ha reso noto quanto segue: “Pierluigiverrà sottoposto nella giornata diper l’asportazione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra che a seguito dei traumatismi correlati al ruolo ha cagionato flogosi e dolorabilità“.perper ilSportFace.

