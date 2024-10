Gascoigne non ha dubbi: «Rasfhord? Dovrebbe andare in Italia per scuotersi. Ricordo che alla Lazio…» (Di martedì 15 ottobre 2024) Gascoigne: «Rasfhord? Dovrebbe andare in Italia per scuotersi. Ricordo che alla Lazio». Le dichiarazioni dell’ex giocatore biancoceleste L’ex calciatore della Lazio, Paul Gascoigne ha rilasciato un’intervista a Sportscasting UK, toccando diversi temi tra cui il momento molto difficile del Manchester United. Le dichiarazioni: DICHIARAZIONI – «Penso che ci siano alcuni giocatori che non si rendono conto per quale squadra stanno Calcionews24.com - Gascoigne non ha dubbi: «Rasfhord? Dovrebbe andare in Italia per scuotersi. Ricordo che alla Lazio…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024): «inpercheLazio». Le dichiarazioni dell’ex giocatore biancoceleste L’ex calciatore della Lazio, Paulha rilasciato un’intervista a Sportscasting UK, toccando diversi temi tra cui il momento molto difficile del Manchester United. Le dichiarazioni: DICHIARAZIONI – «Penso che ci siano alcuni giocatori che non si rendono conto per quale squadra stanno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Teddy Long : “Goldberg dovrebbe andare ad NXT prima di salire di nuovo sul ring” - . Al momento non ci sono conferme, ma “Da Man” potrebbe tornare a calcare il ring dopo essersi infuriato con Vince McMahon secondo lui reo di non avergli dato il match di ritiro promesso. Staremo a vedere se il match tra Goldberg ed il Ring General si farà o meno. “2-3 settimane ad NXT” Parlando ai microfoni di Sportskeeda Wrestle Binge, Teddy Long ha parlato del possibile ... (Zonawrestling.net)

Musk con Salvini - 'Pm pazzo - dovrebbe andare lui in galera' - Lo ha scritto su X Elon Musk commentando la richiesta del Pm di Palermo di sei anni di reclusione per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, cinque anni fa, lo sbarco dalla Open Arms di 147 migranti a Lampedusa. (Quotidiano.net)

Caso Brugnaro - Massimo Cacciari : “Dovrebbe dimettersi - come fa ad andare avanti?” ESCLUSIVA - . Lo storico ex Sindaco di Venezia a Cityrumors. it. it esprime la propria idea quanto sta accadendo nell’amministrazione della città lagunare Uno scandalo a cielo aperto, di quelli che rischiano di aprire una città importante in due parti. Massimo Cacciari non ha scuse e non intende giustificare il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro (Ansa Foto) Cityrumors. (Cityrumors.it)