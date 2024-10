Garzoni (Lum): “Pensare in modo aperto alla storia guardando al futuro” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'obiettivo di oggi è Pensare in modo aperto ai cambiamenti in atto, anche a partire dalla storia e guardando al futuro". Sono le parole di Antonello Garzoni, rettore dell'università Lum 'Giuseppe Degennaro', a margine del convegno di presentazione del libro 'storia della medicina e dell'odontoiatria' di Michele Covelli, oggi in Senato a Roma. "La L'articolo Garzoni (Lum): “Pensare in modo aperto alla storia guardando al futuro” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'obiettivo di oggi èinai cambiamenti in atto, anche a partire dal". Sono le parole di Antonello, rettore dell'università Lum 'Giuseppe Degennaro', a margine del convegno di presentazione del libro 'della medicina e dell'odontoiatria' di Michele Covelli, oggi in Senato a Roma. "La L'articolo(Lum): “inal” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

