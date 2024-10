Film 2D, 3D e spettacoli extra: biglietti a prezzi scontati per il cinema The space (Di martedì 15 ottobre 2024) SURBO - Andare al cinema è più conveniente grazie alla nuova iniziativa di ShopToday, relativa a tutti i cinema The space per la visione di Film 2D, 3D e spettacoli extra. Un'iniziativa che può interessare concretamente i leccesi, di città e provincia, per via della presenza di 9 sale con 2.458 Lecceprima.it - Film 2D, 3D e spettacoli extra: biglietti a prezzi scontati per il cinema The space Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 15 ottobre 2024) SURBO - Andare alè più conveniente grazie alla nuova iniziativa di ShopToday, relativa a tutti iTheper la visione di2D, 3D e. Un'iniziativa che può interessare concretamente i leccesi, di città e provincia, per via della presenza di 9 sale con 2.458

L’animazione "Invelle" di Simone Massi è il miglior film del 42° ValdarnoCinema Festival - È "Invelle", animazione onirica di Simone Massi, epopea contadina che accompagna gli spettatori indietro e avanti nel tempo, ad aggiudicarsi il Premio Marzocco per il miglior film del 42° ValdarnoCinema Film Festival. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 12 ottobre a San Giovanni... (Arezzonotizie.it)

L’animazione "Invelle" di Simone Massi vince il premio Marzocco come miglior film del 42° ValdarnoCinema Film Festival - N. Ogni scena si distingue non solo per la sua intensità narrativa, ma anche per il suo stile visivo evocativo, che trascina lo spettatore in un’esplorazione intima della fragilità delle relazioni umane. N. Il Premio “Libera Università del Valdarno” è stato assegnato a “Vittoria” di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. (Lanazione.it)

Film in uscita questa settimana al cinema (14 ottobre – 20 ottobre) - I due hanno un’intensa relazione amorosa, ma, alla fine delle vacanze, Betty spezza il cuore a Milo, dicendogli che per lei si è trattato solo di un passatempo estivo, senza futuro. Clean Up Crew – Specialisti in lavori sporchi Data di uscita: 17 ottobre 2024 Regia: Jon Keeyes Cast: Conor Mullen, Matthew Tompkins, Ekaterina Baker, Andy Kellegher Azione, Thriller – Stati Uniti 2024, 95 ... (Nonewsmagazine.com)