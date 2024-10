Festa del Cinema di Roma: Women in Cinema Award – Cerimonia di premiazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Women in Cinema Award – Cerimonia di premiazione X Edizione SPAZIO LAZIO TERRA DI Cinema della REGIONE LAZIO AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica, Roma giovedì 17 ottobre ore 17.30 Il Cinema e le arti per tutte e tutti. Solo una cultura accessibile è vera cultura Maria Chiara Giannetta Francesco Costabile Lia Levi Monica Boggioni Fondazione “Una Nessuna Centomila” All’inclusione e all’accessibilità è dedicata la decima edizione del Women in Cinema Award – WiCA, ideato da Angela Prudenzi, Cristina Scognamillo e Claudia Conte che ne è anche testimonial e produttrice. Il premio, nato per valorizzare e rendere omaggio al talento femminile, è assegnato a figure di eccellenza nel Cinema e nelle arti affini. I premiati e le premiate sono testimoni capaci di rappresentare diverse culture e modi di narrare storie e personaggi. Romadailynews.it - Festa del Cinema di Roma: Women in Cinema Award – Cerimonia di premiazione Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024)indiX Edizione SPAZIO LAZIO TERRA DIdella REGIONE LAZIO AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica,giovedì 17 ottobre ore 17.30 Ile le arti per tutte e tutti. Solo una cultura accessibile è vera cultura Maria Chiara Giannetta Francesco Costabile Lia Levi Monica Boggioni Fondazione “Una Nessuna Centomila” All’inclusione e all’accessibilità è dedicata la decima edizione delin– WiCA, ideato da Angela Prudenzi, Cristina Scognamillo e Claudia Conte che ne è anche testimonial e produttrice. Il premio, nato per valorizzare e rendere omaggio al talento femminile, è assegnato a figure di eccellenza nele nelle arti affini. I premiati e le premiate sono testimoni capaci di rappresentare diverse culture e modi di narrare storie e personaggi.

