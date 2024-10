Oasport.it - F1, Mattia Binotto ammette: “Con Audi dovremo scalare l’Everest. Grandi differenze rispetto alla Ferrari”

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Non si tratta solo diuna grande montagna, ma di! Ci vorranno alcuni anni. Il nostro obiettivo è quello di essere in grado di lottare per i titoli entro la fine di questo decennio. Quando inizi a guardare i dettagli, più guardi e più ti rendi conto di dove sei realmente“. Parole di, consapevole della complessità del progettodi cui sarà responsabile nelle prossime stagioni. Il manager italo-elvetico, in un’intervista rilasciataBBC, ha parlato delleprincipali che lo attendonosua esperienza in: “Certamente il divario è grande: per le dimensioni, per il numero di persone, per la mentalità, per gli strumenti, le strutture. Da qualsiasi prospettiva la guardi, stiamo davvero paragonando una piccola squadra a una squadra di alto livello“.