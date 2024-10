Eurolega 2024/2025, Virtus Bologna ko con lo Zalgiris. Banchi: “Decisioni arbitrali sfavorevoli nel finale” (Di martedì 15 ottobre 2024) Coach Luca Banchi ha parlato nel post-partita di Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 68-71, match valido per la terza giornata della regular season di Eurolega 2024/2025. Altra sconfitta per le “V” nere, ancora a secco di vittorie in Europa in questo avvio di stagione. “E’ stata una partita dura, nei primi due quarti abbiamo sofferto molto la loro fisicità – spiega l’allenatore dei bolognesi – Poi abbiamo pareggiato la loro intensità e nel finale alcune Decisioni arbitrali ci hanno sfavorito. Sono contento per la reazione, che c’era stata già a Lione e c’è stata anche stasera. I giocatori rifiutavano l’idea di perdere tre partite di fila. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Coach Lucaha parlato nel post-partita diKaunas 68-71, match valido per la terza giornata della regular season di. Altra sconfitta per le “V” nere, ancora a secco di vittorie in Europa in questo avvio di stagione. “E’ stata una partita dura, nei primi due quarti abbiamo sofferto molto la loro fisicità – spiega l’allenatore dei bolognesi – Poi abbiamo pareggiato la loro intensità e nelalcuneci hanno sfavorito. Sono contento per la reazione, che c’era stata già a Lione e c’è stata anche stasera. I giocatori rifiutavano l’idea di perdere tre partite di fila.

Highlights Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 68-71 - basket Eurolega 2024/2025 (VIDEO) - Il video con gli highlights di Virtus Segafredo Bologna – Zalgiris Kaunas 68-71, match valido per la terza giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. LA CRONACA DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’EUROLEGA IN DIRETTA Highlights Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas, basket Eurolega 2024/2025 (VIDEO)  The post Highlights Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 68-71, basket Eurolega ... (Sportface.it)

La Virtus cade anche con Zalgiris - è il terzo ko di fila in Eurolega - Ogni difesa bianconera è acclamata come una ovazione. . Il canestro di Pajola e quello successivo di Belinelli sembrano sbloccare i bianconeri dal torpore. Dalla lunetta i lituani on sbagliano con Butkevicius 64-67 al 38’. In avvio Luca Banchi in avvio lancia in quintetto Diouf e si affida a Pajola, Cordinier, Clyburn e Shengelia. (Sport.quotidiano.net)

Basket : la Virtus Bologna spreca le chance di overtime e perde con lo Zalgiris Kaunas in Eurolega - Quello che accade quando si ricomincia, però, è l’equivalente di un assolo virtussino: dal 52-62 a 8’30” dalla fine parte un parziale che, nel giro di quattro minuti, fa sì che arrivi il vantaggio da parte della squadra di casa, e nonostante un tecnico chiamato a Banchi per proteste. Anzi, per gentile omaggio di Mitchell ne ha tre: sbagliano Cordinier (due volte) e Belinelli e così la partita ... (Oasport.it)