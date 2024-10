Empoli vs Napoli: le probabili formazioni (Di martedì 15 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano Serie A 2024/2025. I partenopei capolisti sono attesi da una difficile trasferta sul campo di un avversario che ha già sgambettato qualche big. Empoli vs Napoli si giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Castellani. Empoli VS Napoli: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani hanno iniziato la stagione con il solito obiettivo della salvezza, anche se il cammino fin quì intrapreso non sembrerebbe. La squadra di D’Aversa ha infatti collezionato 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, che la tengono a più cinque sulla zona retrocessione. Dopo aver fermato Roma e Juventus, ora ci proveranno anche contro il Napoli. I partenopei puntano con decisione alla conquista del titolo anche in virtù della presenza di Antonio Conte in panchina. Sport.periodicodaily.com - Empoli vs Napoli: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano Serie A 2024/2025. I partenopei capolisti sono attesi da una difficile trasferta sul campo di un avversario che ha già sgambettato qualche big.vssi giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Castellani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani hanno iniziato la stagione con il solito obiettivo della salvezza, anche se il cammino fin quì intrapreso non sembrerebbe. La squadra di D’Aversa ha infatti collezionato 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, che la tengono a più cinque sulla zona retrocessione. Dopo aver fermato Roma e Juventus, ora ci proveranno anche contro il. I partenopei puntano con decisione alla conquista del titolo anche in virtù della presenza di Antonio Conte in panchina.

