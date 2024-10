Terzotemponapoli.com - Empoli, Pezzella: “Il Napoli deve temere la nostra organizzazione”

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’ospiterà ilnell’anticipo domenicale delle 12.30 al Castellani. Giuseppe, esterno sinistro napoletano dell’, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino., cosa teme dei partenopei e cosaildell’? “Ilè una squadra fortissima con un grande allenatore, verrà qui per vincere. Però, come abbiamo dimostrato in questa stagione, possiamo fare risultato anche con le grandi. Noi deldobbiamoun po’ tutto, ma sempre con la consapevolezza dei nostri mezzi. Il, invece,lae il nostro spirito di sacrificio. Perchè l’è tosto, organizzato e consapevole”.