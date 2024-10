"Ecco cosa non ha funzionato": Harry e Meghan in crisi? Parla Caprarica (Di martedì 15 ottobre 2024) È crisi vera tra Harry e Meghan? L'ultima apparizione, a sorpresa, della duchessa di Sussex al Gala dell'ospedale pediatrico di Los Angeles di qualche giorno fa ha riacceso il gossip sulle presunte tensioni all'interno della coppia che, secondo alcuni media britannici, sarebbe addirittura sull'orlo del divorzio. L'assenza del principe non è passata inosservata e ha attirato nuovamente l'attenzione dei tabloid. Secondo quanto riportato da Radar On Line, una fonte interna alla famiglia reale sostiene che i due siano in una fase di “separazione di prova”, cioè un periodo pensato per salvare la loro unione. Quanta verità c'è in queste indiscrezioni? Myrta Merlino lo ha chiesto all'esperto Antonio Caprarica. La notizia di un presunto divorzio "si può smentire", ha scandito il saggista, ospite in collegamento a Pomeriggio Cinque. "È vero che è una vicenda di fatturato. Iltempo.it - "Ecco cosa non ha funzionato": Harry e Meghan in crisi? Parla Caprarica Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Èvera tra? L'ultima apparizione, a sorpresa, della duchessa di Sussex al Gala dell'ospedale pediatrico di Los Angeles di qualche giorno fa ha riacceso il gossip sulle presunte tensioni all'interno della coppia che, secondo alcuni media britannici, sarebbe addirittura sull'orlo del divorzio. L'assenza del principe non è passata inosservata e ha attirato nuovamente l'attenzione dei tabloid. Secondo quanto riportato da Radar On Line, una fonte interna alla famiglia reale sostiene che i due siano in una fase di “separazione di prova”, cioè un periodo pensato per salvare la loro unione. Quanta verità c'è in queste indiscrezioni? Myrta Merlino lo ha chiesto all'esperto Antonio. La notizia di un presunto divorzio "si può smentire", ha scandito il saggista, ospite in collegamento a Pomeriggio Cinque. "È vero che è una vicenda di fatturato.

