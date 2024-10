È morto a 34 anni il portiere Gonzalo Gómez: grave lutto nel calcio spagnolo (Di martedì 15 ottobre 2024) È morto a 34 anni il portiere Gonzalo Gómez, grave lutto per il calcio spagnolo. La Federación Riojana de Fútbol ha annunciato così la scomparsa del calciatore: "Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia". Fanpage.it - È morto a 34 anni il portiere Gonzalo Gómez: grave lutto nel calcio spagnolo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Èa 34ilper il. La Federación Riojana de Fútbol ha annunciato così la scomparsa del calciatore: "Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È morto Antonio Skarmeta - l’autore di ‘Il postino di Neruda’ aveva 83 anni - Il narratore cileno è stato un anello di congiunzione tra la letteratura popolare e la migliore tradizione della letteratura latinoamericana Lo scrittore cileno Antonio Skármeta, autore di "Il postino di Neruda" (Garzanti) che ha ispirato i film "Il postino" (1994) diretto da Michael Radford ed interpretato da Massimo Troisi, Philippe Noiret e Maria Grazia Cucinotta, […]. (Sbircialanotizia.it)

È morto Antonio Skarmeta a 83 anni : il poeta cileno autore de Il postino di Neruda - Antonio Skarmeta, autore anche de Il postino di Neruda, il racconto che ispirò l'ultimo film recitato da Massimo Troisi, è morto all'età di 83 anni.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Senigallia - morto a 15 anni. Girava con gli auricolari nelle orecchie per non sentire gli insulti. La denuncia della madre : «Mio figlio distrutto da voi bulli - perché?» - SENIGALLIA «Perché hanno voluto distruggere mio figlio? Perché?». Non si dava pace ieri nella caserma dei carabinieri di Marzocca la madre del 15enne che si... (Corriereadriatico.it)