Oasport.it - Dove vedere in tv Juventus-Bayern Monaco, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Domani, mercoledì 16 ottobre (ore 18.45), lascenderà in campo per il secondo impegno del gruppo C delladi. Le bianconere affronteranno a Biella ilin un confronto che si preannuncia assai complicato per le qualità delle proprie avversarie. Servirà la super prestazione alla squadra di Max Canzi. La Vecchia Signora si è imposta nel primo match del raggruppamento, andando a vincere sul campo delle norvegesi del Valerenga. Un successo corsaro, in quanto al Vålerenga Stadion la Juve ha sofferto non poco la fisicità delle avversarie, ma grazie a una marcatura di Sofia Cantore l’affermazione si è concretizzata. Contro il, però, sarà necessario salire di colpi. La formazione tedesca viene dal perentorio 5-2 rifilato all’Arsenal nella prima giornata, in cui il potenziale offensivo si è espresso piuttosto bene.