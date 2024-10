Donazione di midollo osseo, successo per la nuova campagna di Admo Toscana (Di martedì 15 ottobre 2024) Prato, 15 ottobre 2024 – Lo scorso fine settimana sono terminati in Toscana gli eventi connessi con la campagna World Marrow Donor Day, campagna mondiale per la sensibilizzazione alla Donazione del midollo osseo per trapianti per la cura delle leucemie. Due gli eventi che hanno caratterizzato la Toscana, ambedue nel pratese, uno a Montemurlo dove ha preso vita la nuova sezione Admo intitolata a Lorenzo, un giovane ragazzo che nonostante la Donazione della sorella si è dovuto arrendere, e un altro evento a Prato, in piazza del Comune, dove lo stand dei volontari Admo è stato anche supportato da un ambulatorio mobile della Misericordia dove sono state raccolte le promesse di Donazione, attraverso la disponibilità ad essere inseriti nel registro Ibmdr, la banca dati che raccoglie i dati genetici di coloro che si rendono disponibili a donare. Lanazione.it - Donazione di midollo osseo, successo per la nuova campagna di Admo Toscana Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Prato, 15 ottobre 2024 – Lo scorso fine settimana sono terminati ingli eventi connessi con laWorld Marrow Donor Day,mondiale per la sensibilizzazione alladelper trapianti per la cura delle leucemie. Due gli eventi che hanno caratterizzato la, ambedue nel pratese, uno a Montemurlo dove ha preso vita lasezioneintitolata a Lorenzo, un giovane ragazzo che nonostante ladella sorella si è dovuto arrendere, e un altro evento a Prato, in piazza del Comune, dove lo stand dei volontariè stato anche supportato da un ambulatorio mobile della Misericordia dove sono state raccolte le promesse di, attraverso la disponibilità ad essere inseriti nel registro Ibmdr, la banca dati che raccoglie i dati genetici di coloro che si rendono disponibili a donare.

