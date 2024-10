Déjà vu tecnologico: OPPO introduce un pulsante per la fotocamera che ricorda l'iPhone 16 (Di martedì 15 ottobre 2024) Il pulsante di scatto sul telaio del Find X8 è molto simile al Camera Control di iPhone 16, ma OPPO fa capire che non ha copiato Dday.it - Déjà vu tecnologico: OPPO introduce un pulsante per la fotocamera che ricorda l'iPhone 16 Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildi scatto sul telaio del Find X8 è molto simile al Camera Control di16, mafa capire che non ha copiato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Apple iPhone 16 Plus: non più solo “Pro” quando si desidera il meglio da un iPhone - L'iPhone 16 Plus è stato lanciato lo scorso 9 settembre e fa parte della nuova linea di iPhone lanciata dalla big tech californiana. Il device vanta un display touchscreen da 6,7 ... (ilmattino.it)

OPPO Find X8 avrà il tasto fotocamera come iPhone 16 - Dopo il lancio da parte di Apple con iPhone 16, il tasto fotocamera sta per arrivare anche sui dispositivi Android come OPPO Find X8. (punto-informatico.it)

OPPO copia Apple: ecco la feature sui Find X8 che arriva dagli iPhone 16 - Stando a questo riportato all'interno di un nuovo video pubblicato su Weibo, celebre social cinese, dal Product Manager di OPPO, Zhou Yibao, ci sarebbe una fun ... (tecnoandroid.it)