De Luca emendamenti Campania sull’autonomia a tutti i partiti

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi è una giornata importante per lae ci auguriamo anche per le istituzioni del nostro Paese. Abbiamo approvato in giunta le proposte alternative alla legge Calderolie le invieremo ai presidenti delle Camere. Manderemo anche copia di questo atto ai gruppi parlamentari perché decidano in autonomia se promuovere iniziative coerenti con queste nostre proposte”. Lo ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De, presentando glidella Regione alla leggedifferenziata e sottolineando che “laè stata alla testa di un movimento politico e di opinione contrario alla legge Calderoli e all’autonomia differenziata”.