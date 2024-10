DCO e PNSU avviano una nuova partnership per colmare il divario digitale globale e accelerare i progressi verso gli SDG mediante una collaborazione digitale rafforzata. (Di martedì 15 ottobre 2024) New York, Stati Uniti–(BUSINESS WIRE)–In occasione di un evento speciale a margine del Vertice del Futuro delle Nazioni Unite ospitato presso la sede delle Nazioni Unite a New York, la Digital Cooperation Organization (DCO) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNSU) hanno sottoscritto un nuovo accordo per promuovere una maggiore cooperazione digitale al fine di accelerare la trasformazione digitale a livello mondiale e di promuovere gli sforzi per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ((SDG, Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite entro il 2030. .com - DCO e PNSU avviano una nuova partnership per colmare il divario digitale globale e accelerare i progressi verso gli SDG mediante una collaborazione digitale rafforzata. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) New York, Stati Uniti–(BUSINESS WIRE)–In occasione di un evento speciale a margine del Vertice del Futuro delle Nazioni Unite ospitato presso la sede delle Nazioni Unite a New York, la Digital Cooperation Organization (DCO) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo () hanno sottoscritto un nuovo accordo per promuovere una maggiore cooperazioneal fine dila trasformazionea livello mondiale e di promuovere gli sforzi per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ((SDG, Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite entro il 2030.

