Dilei.it - Damiano David e Dove Cameron, passione e sguardi complici: un anno d’amore in foto

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)sono sempre più innamorati. Nuova coppia d’oro internazionale, sono giovani, belli e scoppiano dità. E la relazione sembra diventare sempre più seria, così come testimoniato dalle recenti dichiarazioni del rocker e dal dolcissimo post condiviso sui social dall’attrice in occasione del loro primo anniversario. La dolce dedica diHa fatto impazzire il web ottenendo quasi 2 milioni e mezzo di like l’ultimo post Instagram di. L’attrice popstar ex eroina Disney ha condiviso con i numerosissimi fan una carrellata di scatti e video casalinghi che raccontano il primoassieme al fidanzato, il cantante dei Måneskin – da poco anche solita –. Visualizza questo post su Instagram Sorrisi, scherzi, dita intrecciate. Pose in abiti elegantissimi e altre in accappatoio.