Cucciolo maltrattato salvato dalla polizia a Bologna

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Il, di appena 50 giorni, guaiva, terrorizzato e dolorante. E i poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, appena lo hanno visto, non hanno esitato a intervenire, strappandolo alle violenze a cui lo stava sottoponendo il proprietario, un trentatreenne. È successo domenica mattina intorno alle 9, quando la centrale operativa dellaha inviato la volante in via Piacenza, a seguito di una segnalazione di maltrattamento di animali; nello specifico, un uomo era stato visto all’interno del giardino condominiale che urlava nei confronti del suo cagnolino, undi Rottweiler, e lo afferrava violentemente al collo, strattonandolo più volte tanto da farlo guaire insistentemente.