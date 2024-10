Cortona, lavori in corso: un giorno di chiusura per via Roma (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Cortona, lavori in corso: un giorno di chiusura per via Roma Giovedì 17 ottobre non si potrà circolare nella parte alta, cambia la viabilità nel centro storico Per consentire l’apertura di un cantiere, giovedì 17 ottobre chiude alla circolazione la parte alta di via Roma, da piazza della Repubblica al civico 23. Il divieto scatta dalle ore 10:00 alle ore 18:00. In questa fascia oraria saranno vietate la circolazione e la sosta (con rimozione forzata), nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Repubblica e il civico numero 23. In via Guelfa sarà vietata la circolazione per tutti i veicoli, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via San Sebastiano/Via Mura del Mercato e l’intersezione con Via Ghibellina. Il divieto non riguarda residenti autorizzati al transito in Ztl Rossa e Gialla. Lanazione.it - Cortona, lavori in corso: un giorno di chiusura per via Roma Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 –in: undiper viaGiovedì 17 ottobre non si potrà circolare nella parte alta, cambia la viabilità nel centro storico Per consentire l’apertura di un cantiere, giovedì 17 ottobre chiude alla circolazione la parte alta di via, da piazza della Repubblica al civico 23. Il divieto scatta dalle ore 10:00 alle ore 18:00. In questa fascia oraria saranno vietate la circolazione e la sosta (con rimozione forzata), nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Repubblica e il civico numero 23. In via Guelfa sarà vietata la circolazione per tutti i veicoli, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via San Sebastiano/Via Mura del Mercato e l’intersezione con Via Ghibellina. Il divieto non riguarda residenti autorizzati al transito in Ztl Rossa e Gialla.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Acqualatina annuncia interruzioni dell’acqua a Terracina il 16 ottobre per lavori urgenti - Durante questi lavori, i team di Acqualatina si impegneranno a minimizzare i disagi e a ripristinare l’erogazione il prima possibile. Acqualatina, dal canto suo, si impegna a fornire aggiornamenti regolari sulla progressione dei lavori attraverso i propri canali comunicativi, inclusi social media e sito ufficiale. (Gaeta.it)

Lavori Aqp in via Trento - il 22 ottobre stop all'erogazione idrica nel quartiere San Pasquale - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari. Per consentire l’esecuzione dei lavori di risanamento della rete idrica in Via Trento, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione dell'acqua il 22 ottobre 2024 nelle... (Baritoday.it)

Lavori Aqp a Bari - il 17 ottobre stop all'erogazione idrica nel quartiere Palese - Stop all'erogazione idrica, in alcune vie del quartiere Palese, prevista per il prossimo 17 ottobre. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari. I lavori riguardano la realizzazione di un nodo tra due condotte idriche, propedeutico al... (Baritoday.it)