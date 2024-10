Corruzione, inchiesta pm Roma: arrestati dirigente Sogei e un imprenditore (Di martedì 15 ottobre 2024) L'arresto avvenuto in flagranza dopo lo scambio di una somma di 15 mila euro. In corso perquisizioni e sequestri a pubblici ufficiali e imprese Un dirigente di Sogei e un imprenditore sono stati arrestati a Roma per Corruzione. L’arresto, avvenuto ieri sera in flagranza di reato dopo lo scambio di una somma di 15 mila Sbircialanotizia.it - Corruzione, inchiesta pm Roma: arrestati dirigente Sogei e un imprenditore Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'arresto avvenuto in flagranza dopo lo scambio di una somma di 15 mila euro. In corso perquisizioni e sequestri a pubblici ufficiali e imprese Undie unsono statiper. L’arresto, avvenuto ieri sera in flagranza di reato dopo lo scambio di una somma di 15 mila

