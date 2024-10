Ilgiorno.it - Connubio tra brisaola e Parmigiano. Pronto il gemellaggio gastronomico

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ladella Valchiavenna incontra ilReggiano per un matrimonio eccellente! In occasione del "Dì de la" è stato infatti celebrato unspeciale tra la tradizionaleartigianale della Valchiavenna e un prodotto di eccellenza mondiale come ilReggiano. Questo evento ha segnato l’inizio di un importante percorso di amicizia e collaborazione tra il Comune di Chiavenna e il Comune di Casina (Reggio Emilia), rafforzato dalla presenza dell’assessore alla Cultura, Turismo e Promozione del Territorio, Alessandro Torri Giorgi e dei rappresentanti del Consorzio delReggiano San Giorgio, che hanno partecipato attivamente al "Dì de la".