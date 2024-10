Ciclismo, Giro del Veneto 2024: startlist e favoriti, attesa per Marc Hirschi ma non solo (Di martedì 15 ottobre 2024) La startlist e i favoriti del Giro del Veneto 2024, appuntamento di fine stagione che quest’anno vede disputarsi la sua 87esima edizione. Sono 165,3 i chilometri da percorrere da Verona a Vicenza, con un circuito finale piuttosto mosso e potenzialmente selettivo. Molto dipenderà dal ritmo di gara imposto dai corridori, con alcuni nomi di primissimo piano attesi al via dell’appuntamento organizzato da Filippo Pozzato. Ecco quindi quali sono i protagonisti più attesi per succedere nell’albo d’oro al francese Dorian Godon. Giro DEL Veneto 2024: PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA Ciclismo, Giro del Veneto 2024: startlist e favoriti, attesa per Hirschi e Matthews ma non solo Il ruolo di uomo da battere è probabilmente tutto per Marc Hirschi, già plurivittorioso in questa stagione e ora capitano designato dopo aver lavorato per Pogacar al Giro di Lombaria. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lae ideldel, appuntamento di fine stagione che quest’anno vede disputarsi la sua 87esima edizione. Sono 165,3 i chilometri da percorrere da Verona a Vicenza, con un circuito finale piuttosto mosso e potenzialmente selettivo. Molto dipenderà dal ritmo di gara imposto dai corridori, con alcuni nomi di primissimo piano attesi al via dell’appuntamento organizzato da Filippo Pozzato. Ecco quindi quali sono i protagonisti più attesi per succedere nell’albo d’oro al francese Dorian Godon.DEL: PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIAdelpere Matthews ma nonIl ruolo di uomo da battere è probabilmente tutto per, già plurivittorioso in questa stagione e ora capitano designato dopo aver lavorato per Pogacar aldi Lombaria.

