Ilrestodelcarlino.it - Celebrazioni e mercato

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nella giornata di domenica 20 ottobre, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione di Cesena dall’occupazione nazifascista nel 1944, nel centro storico si svolgerà la tradizionale festa d’autunno con ilambulante. Già dal mattino in viale Mazzoni e lungo via Pio Battistini saranno allestiti i banchi di vendita (circa un centinaio gli operatori presenti) che consentiranno a cesenati e visitatori di curiosare e acquistare i prodotti ricercati. Per garantire una sicura gestione dell’iniziativa e per evitare eventuali situazioni di disagio ai commercianti e ai cittadini che sceglieranno di trascorrere la mattinata all’insegna dello shopping, dalle ore 8 alle ore 20, nelle vie interessate saranno istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta.