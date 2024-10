Campi da padel pagati, ma mai realizzati: imprenditore ravennate sotto la lente de 'Le Iene' - VIDEO (Di martedì 15 ottobre 2024) Andrea Agresti de Le Iene è riuscito a rintracciare un imprenditore che costruisce Campi da padel ma che a detta di diverse persone sarebbe invece un truffatore. E tra le persone arrabbiate con questa persona ci sono Gianluca Zambrotta e la Campionessa mondiale di padel, Sara D'ambrogio. Questo è Ravennatoday.it - Campi da padel pagati, ma mai realizzati: imprenditore ravennate sotto la lente de 'Le Iene' - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Andrea Agresti de Leè riuscito a rintracciare unche costruiscedama che a detta di diverse persone sarebbe invece un truffatore. E tra le persone arrabbiate con questa persona ci sono Gianluca Zambrotta e laonessa mondiale di, Sara D'ambrogio. Questo è

