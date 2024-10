Buchmesse, direttore Juergen Boos: “La letteratura è un atto di speranza” (Di martedì 15 ottobre 2024) Al via la 76esima edizione della Fiera del Libro di Francoforte "La letteratura è un atto di speranza con la capacità di ricordare la nostra umanità. Può dare una voce a chi non viene ascoltato. Qui a Francoforte sentiremo dibattiti sui libri in uno scambio democratico. Abbiamo bisogno di uno scambio ricco di prospettive". Queste Sbircialanotizia.it - Buchmesse, direttore Juergen Boos: “La letteratura è un atto di speranza” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Al via la 76esima edizione della Fiera del Libro di Francoforte "Laè undicon la capacità di ricordare la nostra umanità. Può dare una voce a chi non viene ascoltato. Qui a Francoforte sentiremo dibattiti sui libri in uno scambio democratico. Abbiamo bisogno di uno scambio ricco di prospettive". Queste

I primi riconoscimenti appena conferiti quest'anno - quelli dedicati alla Medicina e alla Fisica - allungano la serie dei Premi Nobel assegnati a uomini : 909. Quando le donne hanno vinto - lo hanno invece fatto soprattutto nelle categorie Pace e Letteratura - Come andrà quest’anno è tutto da vedere. Anzi, se vogliamo proprio essere precisi, 64: Marie Curie, la prima scienziata a riceverlo, è stata l’unica donna a essere stata premiata due volte. Dall’inizio a oggi, il divario di genere nei settori Stem, come chimica, fisica ed economia, è ampissimo: meno del 5 per cento è nelle mani di donne. (Iodonna.it)

Edoardo Prati : “Studiare i classici è un atto di ribellione - la mia forma di resistenza”. La passione per la letteratura? “Iniziata con Geronimo Stilton” - L'articolo Edoardo Prati: “Studiare i classici è un atto di ribellione, la mia forma di resistenza”. La passione per la letteratura? “Iniziata con Geronimo Stilton” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Edoardo Prati, ventenne romagnolo con mezzo milione di follower su Instagram e 4 milioni di like su TikTok, sta per debuttare a teatro con "Cantami d’amore", uno spettacolo che lo ... (Orizzontescuola.it)

Nata l'1 settembre 1940 a Lillebonne in Francia - la premio Nobel per la letteratura ha nel segno la dedizione al lavoro ben fatto - Annie Ernaux è nata l’1 settembre 1940 (foto di Leonardo Cendamo/Getty Images). Il primo aggettivo che mi viene in mente. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Il Tema Natale di Annie Ernaux, Vergine precisa e diretta sembra essere il primo su iO Donna. Grazie alla lucidità pacata del suo segno, nel 2022 conquista il Nobel «per il coraggio e l’acutezza clinica con cui svela le radici, ... (Iodonna.it)