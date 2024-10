Ilgiorno.it - Brinda la Costiera dei Cech. Premiati i vigneron del Rosso di Valtellina

(Di martedì 15 ottobre 2024) La Bassa Valle premia i suoi migliori. Meno conosciuta rispetto alla zona della Media Valle, luogo in cui vengono prodotti i vini valtellinesi più pregiati, quella del morbegnese, negli ultimi anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante. Due denominazioni di origine, 41 campioni presentati, sette produttorie vittorie per Ardenno e Traona: la ventesima edizione di "Vininfesta alladei", manifestazione promossa dalla Comunità Montanadi Morbegno, ha vissuto domenica il suo atto conclusivo con la cerimonia di premiazione dei vini non etichettati, svoltasi a Palazzo Parravicini, sede del Comune di Traona.