Borsa | Tokyo apertura in rialzo +098%

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,98%) (Di martedì 15 ottobre 2024) La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, dopo la giornata di festività di lunedì, sostenuta dall'ennesimo record a Wall Street, con la tecnologia a consolidare i guadagni, in attesa di ulteriori segnali dalla stagione delle trimestrali. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,98%, a quota 39,992.38, e un aumento di 386 punti. Sul mercato dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro, a 149,60, e sull'euro a 163,10. Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,98%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Ladiavvia la prima seduta della settimana in, dopo la giornata di festività di lunedì, sostenuta dall'ennesimo record a Wall Street, con la tecnologia a consolidare i guadagni, in attesa di ulteriori segnali dalla stagione delle trimestrali. Inl'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,98%, a quota 39,992.38, e un aumento di 386 punti. Sul mercato dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro, a 149,60, e sull'euro a 163,10.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : Asia a ranghi ridotti - Tokyo chiusa - Shanghai brillante - Sulla piazza di Shanghai salgono i bancari Agricultural Bank if China (+3,73%) e Bank of China (+1,53%). Giovedì si riunirà il direttivo della Bce per decidere sui tassi con l'attesa di un ulteriore taglio di 0,25 punti base. Seduta a ranghi ridotti per le principali borse di Asia e Pacifico a inizio settimana. (Quotidiano.net)

Borsa : Asia a ranghi ridotti - Tokyo chiusa - Shanghai brillante - Le prospettive di un progresso dei consumi in Cina rafforza il ferro (+2,68% a 806 dollari la tonnellata) e l'acciaio (+1,24% a 3. Scende nel frattempo a 128,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,1 punti al 3,54% e quello tedesco di 0,6 punti sotto al 2,26%. (Quotidiano.net)

Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo (+0 - 57%) - Sul mercato dei cambi la divisa nipponica tratta sul dollaro a 148,80, e sull'euro a 162,60. La Borsa di Tokyo conclude l'ultima seduta della settimana in aumento, trainata dalla accentuata debolezza dello yen, dopo la pubblicazione dei dati dall'inflazione Usa, più alta del previsto, che potrebbe limitare la riduzione dei tassi negli Stati Uniti. (Quotidiano.net)