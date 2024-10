Bimba di 11 anni investita dopo essere uscita da scuola: paura a Nocera Inferiore (Di martedì 15 ottobre 2024) La Bimba è stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada. Sul posto la Polizia locale. Fanpage.it - Bimba di 11 anni investita dopo essere uscita da scuola: paura a Nocera Inferiore Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Laè stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada. Sul posto la Polizia locale.

Tragedia sfiorata nel Salento. Si rovescia addosso l’olio bollente - ustioni gravi per bimba di due anni - Avrebbe così riportato ustioni al volto, al tronco e agli arti superiori. Le dinamiche esatte dell’incidente, invece, sono al vaglio dei carabinieri che stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo l’ultimo aggiornamento che arriva dal centro grandi ustionati del Perrino di Brindisi, le condizioni della piccola non sembrerebbero ... (Dayitalianews.com)

Bimba di 2 anni si rovescia addosso una pentola di olio bollente : è grave - ustioni a braccia e volto - Succede a Carmiano, in provincia di Lecce, nella serata di domenica 13 ottobre. La piccola, ora in condizioni stabili, si sarebbe avvicinata ai fornelli e poi si sarebbe fatta cadere l'olio bollente sul corpo in modo accidentale.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Bimba stuprata e incinta a 10 anni : fermato il responsabile - Ha 28 anni, originario dell'Asia meridionale, da poco più di un anno in Italia e da pochi mesi in Valtrompia: è l'identikit del presunto responsabile dello stupro a danno di una bambina (straniera anche lei) di appena 10 anni e che sarebbe rimasta incinta, attualmente trasferita in un'altra... (Bresciatoday.it)