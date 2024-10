Arrestati cinque sudamericani a Capena con oltre 3.000 euro di merce rubata (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di ieri, la polizia di Roma ha condotto un importante intervento che ha portato all’arresto di cinque individui sudamericani sospettati di furto aggravato. Gli agenti della Squadra Mobile, operanti nella Sezione Falchi, hanno intercettato il gruppo, composto da tre cileni, un peruviano e una donna cilena, in un’area di sosta nei pressi di due centri commerciali a Capena. Intervento della polizia e monitoraggio del gruppo Il fermo è avvenuto grazie a un attento lavoro di osservazione e pedinamento condotto dagli agenti della polizia, impegnati nella prevenzione e contrasto dei reati predatori. Durante le operazioni, i poliziotti hanno seguito ogni movimento del veicolo, un’auto a noleggio, fino a quando il gruppo ha parcheggiato in un’area di sosta comune ai due centri commerciali. Gaeta.it - Arrestati cinque sudamericani a Capena con oltre 3.000 euro di merce rubata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di ieri, la polizia di Roma ha condotto un importante intervento che ha portato all’arresto diindividuisospettati di furto aggravato. Gli agenti della Squadra Mobile, operanti nella Sezione Falchi, hanno intercettato il gruppo, composto da tre cileni, un peruviano e una donna cilena, in un’area di sosta nei pressi di due centri commerciali a. Intervento della polizia e monitoraggio del gruppo Il fermo è avvenuto grazie a un attento lavoro di osservazione e pedinamento condotto dagli agenti della polizia, impegnati nella prevenzione e contrasto dei reati predatori. Durante le operazioni, i poliziotti hanno seguito ogni movimento del veicolo, un’auto a noleggio, fino a quando il gruppo ha parcheggiato in un’area di sosta comune ai due centri commerciali.

