Arpaise chiude con successo per la 28^ sagra della ‘Castagna del Partenio’

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa 28esima edizioneCastagna del Partenio, organizzata dalla Pro Loco Generoso Papa APS di, in collaborazione col Comune di, dell’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e del Comitato promotore Castagna del Partenio, si è svolta nella serata di Sabato 12 e nella giornata di Domenica 13 ottobre nella piccola ma graziosa contrada Russi. Una due giorni a cui hanno partecipato tantissime persone, provenienti non solo dai comuni limitrofi, ma anche dal restoCampania e da regioni vicine, per degustare le tipicità del territorio e la ricca proposta a base di castagne. Il programma di quest’anno è stato arricchito dalla nona giornata micologica realizzata da Lerka Minerka.