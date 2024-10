Approvato il progetto per la messa in sicurezza del secondo piano del commissariato di Acireale (Di martedì 15 ottobre 2024) Potranno presto essere avviati i lavori per la rifunzionalizzazione del secondo piano dell'immobile comunale sede del commissariato di pubblica sicurezza in corso Umberto. A seguito di crollo del controsoffitto in uno degli ambienti, l'intero 2^ piano dell'immobile è stato dichiarato non Cataniatoday.it - Approvato il progetto per la messa in sicurezza del secondo piano del commissariato di Acireale Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Potranno presto essere avviati i lavori per la rifunzionalizzazione deldell'immobile comunale sede deldi pubblicain corso Umberto. A seguito di crollo del controsoffitto in uno degli ambienti, l'intero 2^dell'immobile è stato dichiarato non

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Benevento - furto alla Libreria Ubik : ‘E’ il secondo in poco tempo. Ora solo amarezza e insicurezza’ - “In altre città – proseguono i gestori – ci sono persone che svuotano le vetrine per comprare tutti i libri e sostenere le librerie. L'articolo Benevento, furto alla Libreria Ubik: ‘E’ il secondo in poco tempo. Questo è infatti il secondo episodio di furto che colpisce la libreria Ubik in un breve arco di tempo. (Anteprima24.it)

Caso dossieraggi - ora inchiesta sul secondo livello : “Legami con gli apparati di sicurezza”. Indagato 007 di Aise - La procura di Perugia: “Inverosimile che Striano abbia agito per compiacere solo dei giornalisti”. Si apre la caccia ai mandanti. (Repubblica.it)

Caso dossieraggi - ora si indaga sul secondo livello : “Legami con gli apparati di sicurezza” - La procura di Perugia: “Inverosimile che Striano abbia agito per compiacere solo dei giornalisti”. Si apre la caccia ai mandanti. (Repubblica.it)