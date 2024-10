Angelina Mango rinvia due concerti del tour per problemi di salute (Di martedì 15 ottobre 2024) Angelina Mango costretta a rinviare due concerti del suo tour per problemi di salute: ecco il comunicato ufficiale L'articolo Angelina Mango rinvia due concerti del tour per problemi di salute proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Angelina Mango rinvia due concerti del tour per problemi di salute Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024)costretta are duedel suoperdi: ecco il comunicato ufficiale L'articoloduedelperdiproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musica - è l'estate dei figli d'arte : da Angelina Mango a Cristiano De Andrè e Paolo Jannacci - boom di serate e concerti - Le note dei padri ricadono sui figli. Sarà per dna, sarà per musica ascoltata in loop sin dalla culla, sarà perché magari uno va a curiosare per altre strade ma la testa e... (Leggo.it)