Aned Firenze Lorenzo Tombelli confermato presidente

Firenze, 15 ottobre 2024 – Il Consiglio direttivo dell'Aned-Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, riunitosi ieri sera nella propria sede in via Buonarroti, ha confermato Lorenzo Tombelli presidente della Sezione fiorentina, insieme ai vicepresidenti Tiziano Lanzini e Alessio Ducci. "Il ruolo della nostra Associazione – afferma Tombelli – è fondamentale, a maggior ragione nel contesto storico che stiamo vivendo. Alle porte ci sono anniversari importanti: nel 2024 abbiamo ricordato i grandi scioperi del marzo 1944 con numerose iniziative e ci apprestiamo ad affrontare gli appuntamenti in vista dell'ottantesimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento e sterminio, anche valorizzando sempre di più il Memoriale delle Deportazioni di Firenze".

