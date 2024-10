Romadailynews.it - Al via la riqualificazione dell’area ludica a Casal Bertone

(Di martedì 15 ottobre 2024) Inizio lavori per la nuova area giochi a Piazza Santa Maria Consolatrice, completamento previsto in due mesi Questa mattina sono iniziati i lavori didi Piazza Santa Maria Consolatrice a, nel IV Municipio di Roma. L’intervento, progettato dal Dipartimento Tutela Ambientale del Comune, prevede la rimozione delle vecchie attrezzature e l’installazione di nuove strutture, tra cui una torre doppia con scivoli e arrampicata, altalene e giochi a molla. L’area dedicata ai bambini più piccoli sarà arricchita da attrezzature sicure e divertenti, con pavimentazione anti trauma per garantire maggiore sicurezza. Il completamento dei lavori è previsto entro due mesi e fa parte di un piano più ampio di interventi su aree ludiche in tutta Roma.