Aggressione in una barberia a Roma: litiga con il barbiere e viene ferito con forbici (Di martedì 15 ottobre 2024) Un grave episodio di violenza si è verificato oggi pomeriggio a Primavalle, un quartiere di Roma, dove un uomo è stato ferito durante una discussione con un barbiere. L'incidente, avvenuto presso il barber shop 'Men's Look', ha scatenato un'immediata risposta da parte delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Le indagini sono in corso e l'aggressore risulta attualmente in fuga. I fatti dell'Aggressione Intorno alle 15.30, la tranquillità di Via Torrevecchia è stata spezzata da un alterco violento che ha visto coinvolto un cliente e un dipendente della barberia. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, probabilmente in attesa di un servizio di taglio e rasatura, ha cominciato una discussione animata con il barbiere. Le ragioni del litigio non sono ancora chiare e potrebbero riguardare una contestazione riguardante il servizio o un malinteso personale.

