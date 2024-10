Aggredirono i tifosi dopo Pisa-Brescia: denunciati 6 sostenitori lombardi (Di martedì 15 ottobre 2024) La Questura di Pisa ha denunciato sei tifosi Bresciani per i disordini che si sono verificati lo scorso 21 settembre nei pressi del Bar Livorno, al termine dell’incontro di calcio disputato all'Arena Garibaldi. Durante i violenti tafferugli è rimasto ferito un avventore del bar e anche un agente Pisatoday.it - Aggredirono i tifosi dopo Pisa-Brescia: denunciati 6 sostenitori lombardi Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Questura diha denunciato seini per i disordini che si sono verificati lo scorso 21 settembre nei pressi del Bar Livorno, al termine dell’incontro di calcio disputato all'Arena Garibaldi. Durante i violenti tafferugli è rimasto ferito un avventore del bar e anche un agente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Striscione a Pisa degli ultras. Calabro : "Il Comune sta facendo il massimo ma è il momento di accelerare i tempi». Nuovo appello di tecnico e tifosi per lo stadio - "L’aspetto che mi preme sottolineare è ringraziare l’ospitalità di Pisa per quello che hanno fatto sinora. "So che l’amministrazione sta facendo tantissimo – continua Calabro – sta facendo il massimo, ma esorto chi di dovere ad accelerare i tempi nella stesura del manto se è possibile farlo perché questi ragazzi hanno bisogno di andare a fare allenamento anche su un campo di erba sintetica di ... (Sport.quotidiano.net)

Disordini e bottigliate dopo Pisa-Brescia : tifosi lombardi fermati e identificati mentre tornano a casa - Da una parte i bresciani che hanno riferito ai poliziotti di essere stati provocati proprio dai pisani che avrebbero lanciato una bottiglia al minivan durante il transito davanti al bar prima di fermarsi, scendere e passare alle vie di fatto; dall’altra i pisani, compreso il contuso che si trovava lì, pare insieme ad alcuni familiari, che dice di essere la vittima delle provocazioni bresciane e ... (Ilgiorno.it)

Salernitana-Pisa rinviata di due ore e mezzo - gli ultras nerazzurri : "Nessun rispetto per i tifosi" - La partita di domenica 15 settembre è entrata nella storia del Pisa Sporting Club. Il ritardo di due ore e mezzo con cui è iniziato il match, provocato dal blackout del software che collegava le telecamere puntate sul campo dell'Arechi con la Sala Vari posizionata a Lissone (Monza), rappresenta... (Pisatoday.it)