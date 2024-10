Liberoquotidiano.it - "Abbiamo avuto più coraggio di voi". Fratoianni colpito e affondato: Meloni, la lezione alla sinistra in una frase

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Al collega, che parlava di banche e extraprofitti, dico che vedremo con la legge di bilancio": la premier Giorgialo ha detto in aulaCamera, in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, replicando al leader diitaliana Nicola. Poi la stoccata: "Potrebbe scoprire che questo governo hapiùdi quello che halaquando era al governo". Nel suo intervento in aula, invece, replicando alle comunicazioni dellaha detto: "Io non so quanto pagheremo le offeseOng Sea Watch o gli insulti a chi salva le vite in mare, io non so quanto pagheremo quei decreti che rendono più difficile far volare gli aerei sul Mediterraneo o che mandano le navi che salvano le vite nei porti il più lontano possibile.