A Cesenatico una giornata di studio sul terzo tempo di Marino Moretti

Poeta vecchio allo "Specchio": sabato 26 ottobre, dalle 9:30, al Teatro Comunale di Cesenatico, si terrà un convegno di studi su Marino Moretti dedicato alla stagione più ironica e sorprendente della sua poesia. Otto tra i più illustri critici letterari italiani guideranno alla riscoperta dello

”La prima pioggia” - Marino Moretti : il sopraggiungere di settembre e il ritorno dei temporali forieri dell’autunno - Non è ormai più estate, ma non è nemmeno pienamente autunno; ecco che diventa un momento dell’anno quasi incolore, senza una definizione ben precisa. Un suono amico, ritrovato e domestico, proprio come il chiacchiericcio delle donne di paese così dolce da udire. Le delicate piogge di Settembre si riversano lievi sui selciati, introducendo l’avanzare dell’autunno con i suoi colori; ecco che il ... (Metropolitanmagazine.it)