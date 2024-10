Zuppi a Mosca per rilascio bimbi Kiev

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) 16.15 Il cardinaleè di nuovo in visita a"per incontrare le autorità e valutare ulteriori sforzi per il ricongiungimento familiare dei bambini ucraini e lo scambio di prigionieri, in vista della tanto sperata pace". Così una nota della Sala stampa vaticana.ha incontrato il ministro degli Esteri russo Lavrov.Con lui ha discusso "la cooperazione nella sfera umanitaria nel contesto del conflitto in Ucraina" e altre questioni internazionali. Lo ha reso noto il ministero russo, che parla di "dialogo costruttivo".