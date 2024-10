Wta Osaka 2024: Bronzetti supera Bucsa in due set, avanti anche Cocciaretto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Missione compiuta per Lucia Bronzetti, che supera in due set Cristina Bucsa nel primo turno del WTA 500 di Ningbo 2024. Una vittoria in due set in cui comunque l’azzurra ha dovuto faticare, rimontando uno svantaggio di 1-3 nel primo parziale. A quel punto è arrivata la grande reazione di Bronzetti, che ha infilato una striscia di cinque game consecutivi, quindi prima pareggiando e poi portandosi in vantaggio, chiudendo il set sul 6-3. Il secondo set, invece, si è acceso nella parte centrale con il break di Bronzetti, con la risposta immediata di Bucsa; la tennista italiana, però, ha strappato nuovamente il servizio all’avversaria nel settimo game, controllando poi fino al 6-4 finale. IL TABELLONE avanti con il brivido anche Elisabetta Cocciaretto, che ha la meglio su Jessika Ponchet al termine di una battaglia di oltre tre ore, imponendosi per 6-4 5-7 7-6(3). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Missione compiuta per Lucia, chein due set Cristinanel primo turno del WTA 500 di Ningbo. Una vittoria in due set in cui comunque l’azzurra ha dovuto faticare, rimontando uno svantaggio di 1-3 nel primo parziale. A quel punto è arrivata la grande reazione di, che ha infilato una striscia di cinque game consecutivi, quindi prima pareggiando e poi portandosi in vantaggio, chiudendo il set sul 6-3. Il secondo set, invece, si è acceso nella parte centrale con il break di, con la risposta immediata di; la tennista italiana, però, ha strappato nuovamente il servizio all’avversaria nel settimo game, controllando poi fino al 6-4 finale. IL TABELLONEcon il brividoElisabetta, che ha la meglio su Jessika Ponchet al termine di una battaglia di oltre tre ore, imponendosi per 6-4 5-7 7-6(3).

