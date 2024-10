Anteprima24.it - VIDEO/ Il compleanno di nonna Antonietta al Residence ‘Calicantus’: 100 anni di sorrisi e amore

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Un traguardo incredibile con la speranza che altri momenti come questi possano essere per altre storie da raccontare. IlCalicantus ha avuto il modo di regalare una festa che difficilmente sarà dimenticata adCuccioli, fresca centenaria di Napoli, ospite nella casa per anziani di Limatola dal primo di agosto. Cento, tanti, pieni, vissuti intensamente e adesso condivisi con altri compagni di viaggio che possono arricchire una vita piena di storie e di esperienze. Festa grande perche è entrata in un club ristretto e abbastanza frequente all’interno di Calicantus: i centanari. Ma ogni festa ha una storia a sè, ogni festa ha il sapore della prima volta assoluta perché Massimiliano Marotta e ogni operatore della struttura si impegnano per fare in modo che l’ospite possa portare con sé l’emozione del traguardo raggiunto.