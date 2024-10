Ilgiorno.it - Varese City Run, un successo da oltre 1.500 partecipanti

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 - Sono partiti in 1500 ieri mattina aper laRun. Una grande festa che ha portato entusiasmo e colore in città. Presenti anche quasi 400 piccoli atleti coinvolti nelle Pulciniadi, tradizionale appuntamento di apertura della manifestazione. «Si chiude un anno straordinario – ha detto Stefano Colombo, presidente di Sport+, associazione organizzatrice della manifestazione –. Siamo partiti da Castellanza con la Liuc Run, poi le corse estive di Rescaldina, Legnano e Parco Altomilanese. Dopo l’estate di nuovo in pista con la nostra prima edizione della GallaRun ten e oggi abbiamo chiuso con una grandeRun. Confermare i numeri, in una domenica in cui si disputavano altre manifestazioni podistiche in concomitanza, non era semplice. Ci siamo riusciti e siamo molto soddisfatti”.