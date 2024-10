Valditara: “Idea di un campus per creare posti di lavoro” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giuseppe ValditaraMILANO – “Un campus che metta insieme imprese, università, Its, istituti tecnici professionali, la formazione regionale, per scambiare esperienze, laboratori e didattica, per costruire centri a servizio dei giovani, della comunità e dell’impresa”. E’ il progetto annunciato dal ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara a Milano, in apertura del convegno dedicato ai 10 anni di Innovaprofessioni Its Academy. “Ho chiesto a tutte le categorie interessate, partendo da Milano – ha spiegato il Ministro – di coinvolgersi nell’Idea di questo campus”, pensato “per creare sviluppo, ricchezza, posti di lavoro e futuro”. L'articolo Valditara: “Idea di un campus per creare posti di lavoro” L'Opinionista. Lopinionista.it - Valditara: “Idea di un campus per creare posti di lavoro” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) GiuseppeMILANO – “Unche metta insieme imprese, università, Its, istituti tecnici professionali, la formazione regionale, per scambiare esperienze, laboratori e didattica, per costruire centri a servizio dei giovani, della comunità e dell’impresa”. E’ il progetto annunciato dal ministro dell’istruzione Giuseppea Milano, in apertura del convegno dedicato ai 10 anni di Innovaprofessioni Its Academy. “Ho chiesto a tutte le categorie interessate, partendo da Milano – ha spiegato il Ministro – di coinvolgersi nell’di questo”, pensato “persviluppo, ricchezza,die futuro”. L'articolo: “di unperdi” L'Opinionista.

