Isaechia.it - Uomini e Donne, Giorgio Manetti condanna lo schiaffo di Gemma Galgani a Valerio poi svela quando lo ha conosciuto

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sebbenenon faccia più parte del parterre del Trono over da ormai diversi anni, il suo nome continua ad aleggiare nell’aria del Centro Titanus Elios. Nella puntata odierna diil nome dell’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi è stato tirato in ballo da Gianni Sperti durante un confronto con, sganciando una vera e propria bomba. L’opinionista ha raccontato fra lo sconcerto dicheaveva partecipato a serate con. Rivelazione che ha mandato tutte le furie la dama in quanto l’uomo, durante le loro esterne, non aveva mai parlato di, nonostante lei avesse più volte tirato in ballo il discorso. Contattato da Lollo Magazine, l’ex cavaliere ha raccontato la sua verità in merito: Serate? Dovresti domandarlo a quel soggetto (si riferisce a Gianni, ndr).