Uno sconosciuto ha preso il mio numero dall’etichetta sulla valigia e mi ha scritto un messaggio inquietante Così sa anche dove vivo ho paura

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’sms da unoall’aeroporto fa trasalire una content creator texana. Uno spiacevole imprevisto è accaduto alla giovane Kristen durante uno scalo in un aeroporto statunitense mentre stava tornando a casa. La ragazza stava passeggiando con il bagaglio a mano in un corridoio dell’aeroporto quando le è squillato lo smartphone. Sul display è apparso unda un uomo misterioso che l’ha rintracciata leggendo il suo recapito sull’etichetta del bagaglio. “Ciao Kristen, mi chiamo Nate. Ti ho vista e ho pensato che fossibella, quindi ho dovuto trovare un modo per parlarti. Ti prometto che non èstrano come sembra! Dai una possibilità a un ragazzo?”, c’eranell’sms.