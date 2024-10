Università. Borse di studio per georgiani alla Federico II di Napoli (Di lunedì 14 ottobre 2024) La seconda tappa dell’evento promozionale della Regione Campania in Georgia, organizzata dall’ambasciata d’Italia a Tbilisi che si svolge durante l’autunno 2024 nella capitale georgiana, è dedicata all’istruzione, settore che riveste un ruolo fondamentale nel favorire la crescita personale e professionale delle generazioni e nel trasformare la società. L’evento, organizzato dall’ambasciata e dal Polo per l’Istruzione Minerva e svoltosi in presenza dell’ambasciatore d’Italia Massimiliano D’Antuono, ha visto la partecipazione di Matteo Lorito, rettore magnifico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II , una delle più antiche Università pubbliche nel mondo, fondata nel lontano 1224. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La seconda tappa dell’evento promozionale della Regione Campania in Georgia, organizzata dall’ambasciata d’Italia a Tbilisi che si svolge durante l’autunno 2024 nella capitale georgiana, è dedicata all’istruzione, settore che riveste un ruolo fondamentale nel favorire la crescita personale e professionale delle generazioni e nel trasformare la società. L’evento, organizzato dall’ambasciata e dal Polo per l’Istruzione Minerva e svoltosi in presenza dell’ambasciatore d’Italia Massimiliano D’Antuono, ha visto la partecipazione di Matteo Lorito, rettore magnifico dell’degli Studi diII , una delle più antichepubbliche nel mondo, fondata nel lontano 1224.

