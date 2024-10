Università a rischio: i tagli al finanziamento mettono in crisi gli studenti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pescara - I Giovani Democratici Abruzzo denunciano: riduzione dei fondi, mancanza di alloggi e borse di studio, costi in aumento. I Giovani Democratici dell’Abruzzo lanciano un allarme riguardo ai drastici tagli al sistema universitario, sottolineando come queste misure stiano colpendo duramente non solo le Università pubbliche, ma anche il futuro di migliaia di giovani. Il segretario regionale, Saverio Gileno, e il responsabile Università, Monaim Mouatamid, hanno espresso preoccupazione per il taglio dei fondi destinati al Fondo di finanziamento Ordinario (FFO), che supera i 50 milioni di euro. "Questi tagli", spiegano, "mettono a rischio la qualità dell'offerta formativa, riducendo i servizi per gli studenti e tagliando le borse di studio, con la conseguente possibilità di eliminare corsi e lauree. Abruzzo24ore.tv - Università a rischio: i tagli al finanziamento mettono in crisi gli studenti Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pescara - I Giovani Democratici Abruzzo denunciano: riduzione dei fondi, mancanza di alloggi e borse di studio, costi in aumento. I Giovani Democratici dell’Abruzzo lanciano un allarme riguardo ai drasticial sistema universitario, sottolineando come queste misure stiano colpendo duramente non solo lepubbliche, ma anche il futuro di migliaia di giovani. Il segretario regionale, Saverio Gileno, e il responsabile, Monaim Mouatamid, hanno espresso preoccupazione per ilo dei fondi destinati al Fondo diOrdinario (FFO), che supera i 50 milioni di euro. "Questi", spiegano, "la qualità dell'offerta formativa, riducendo i servizi per gliando le borse di studio, con la conseguente possibilità di eliminare corsi e lauree.

