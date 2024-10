Un defibrillatore in ricordo di Bruno (Di lunedì 14 ottobre 2024) E’ stata inaugurata una postazione defibrillatore nella zona di Costalpino in via Dario Neri, in memoria del cittadino Bruno Calzoni. La donazione è frutto della sensibilità dei familiari, colleghi e amici, che hanno voluto seguire le indicazioni di Bruno Calzoni che si era appassionato al tema del soccorso tempestivo e della necessità di territorio cardio protetti. Il dispositivo, di ultima generazione, è adatto ad ogni tipo di età ed è gestito e periodicamente verificato dall’Associazione Siena Cuore come gli altri dispositivi allestiti nell’area senese, per contribuire alla realizzazione di un territorio sempre più cardio-protetto. "Poter contribuire ad un territorio sempre più cardio protetto è una missione - dichiara il Cav. Juri Gorelli, Presidente di Siena Cuore - e realizzare questi progetti con vari attori del territorio è un’ulteriore spinta a fare sempre di più. Lanazione.it - Un defibrillatore in ricordo di Bruno Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) E’ stata inaugurata una postazionenella zona di Costalpino in via Dario Neri, in memoria del cittadinoCalzoni. La donazione è frutto della sensibilità dei familiari, colleghi e amici, che hanno voluto seguire le indicazioni diCalzoni che si era appassionato al tema del soccorso tempestivo e della necessità di territorio cardio protetti. Il dispositivo, di ultima generazione, è adatto ad ogni tipo di età ed è gestito e periodicamente verificato dall’Associazione Siena Cuore come gli altri dispositivi allestiti nell’area senese, per contribuire alla realizzazione di un territorio sempre più cardio-protetto. "Poter contribuire ad un territorio sempre più cardio protetto è una missione - dichiara il Cav. Juri Gorelli, Presidente di Siena Cuore - e realizzare questi progetti con vari attori del territorio è un’ulteriore spinta a fare sempre di più.

Un defibrillatore in ricordo di Bruno

INAUGURATA POSTAZIONE DAE A COSTALPINO - Oggi, sabato 12 ottobre 2024, è stata ufficialmente inaugurata una nuova postazione DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) nella zona di Costalpino, in via Dario Neri, Siena. L’installazione è stata ... (oksiena.it)